Toch maar geen killerbody?

Ofschoon we met z’n allen zonder scrupules over de meisjes van The Green Happiness, Rens Kroes en Fajah Lourens heen vallen, moeten er veel vrouwen toch toegeven dat ze stiekem best wel verlangen naar zo’n Killerbody.

Door Hanneke van den Berg - 3-2-2017, 7:00 (Update 3-2-2017, 7:00)

Als ik foto’s van mezelf terugzie toen ik pakweg 28 was en nu, moet ik regelmatig ook wel even slikken.

Eén keer is het me gelukt om binnen drie maanden 9 kilo af te vallen en had ik mijn oude gewicht weer bijna terug. Wat was ik trots toen ik met mijn net aangeschafte skinny jeans langs een winkelruit liep en mezelf zag. Dat had ik maar toch mooi even geflikt. Maar die vreugde was van korte duur. Binnen een jaar zaten die kilo’s ’and then some’ er weer aan.

Foto ANP

En daar zit ’m de crux. Ik at niet veel minder en alleen nog maar gezond in die drie maanden, ik hongerde mezelf uit. En dat is precies waarom boeken als die van Fajah zo gevaarlijk kunnen zijn. Ik zeg expres ’kunnen’, want het hoeft natuurlijk helemaal niet. Een dieet als het hare volgen is voor de gemiddelde vrouw vrijwel onmogelijk. De uren die zij erin stopt om zo’n killerbody te krijgen, hebben de meeste vrouwen niet. Maar moet je dit soort boeken dan altijd op de voet volgen? Natuurlijk niet.

Ook ik hou nog steeds van gezond eten, gebruik het liefst biologische producten en zit, terwijl ik deze blog tik, aan een heerlijke boerenkoolsmoothie met yoghurt en sinaasappelsap (mag overigens niet van Fajah, sinaasappelsap bevat suikers!!!!, maar ach, ik laat in ieder geval die Mars staan). Maar ik volg Fajah, Rens en de meiden van The Green Happiness (en zo zijn er nog veel meer) allang niet meer op de voet. Ik lees die boeken, probeer wat recepten en pik er vervolgens uit wat ik fijn vind. Ik blijf gewoon eieren eten (sorry Green Happiness-meiden), drink gewoon versgeperse sinaasappelsap (sorry Fajah) en vind het gebruik van dure kokosbloemsuiker in plaats van gewone suiker echt onzin, suiker is namelijk suiker (sorry Rens).

Nee, ik gebruik deze boeken met beleid. ’Killerbody 2’ van Fajah Lourens bevat fantastische recepten, met doorgaans heel gewone ingrediënten, dus ik kook en bak er regelmatig uit. Van Rens Kroes staat haar kickstart-ontbijt nog steeds regelmatig in de koelkast en ook het boek van The Green Happiness sla ik nog wel eens open. De theorie in deze boeken, met soms wel heel erg semi-wetenschappelijke beweringen, laat ik langs me af glijden. Ik hou me meer aan het credo van kookboekenschrijfster Karin Luiten: goede dingen maken met verse producten en verder vooral je gezonde verstand gebruiken.

Niks mis met al die healthfood-kookboeken, maar denk er gewoon een beetje bij na. Dan zijn ze prima te gebruiken. En nee, een killerbody krijg ik vermoedelijk nooit meer, maar zolang ik het allemaal nog redelijk in de klauwen kan houden, probeer ik maar gewoon een beetje tevreden met mezelf te zijn.