Waar wind schatert door het graan

Stefan Maas Sprookjesachtig verlichte Grote Markt van Veurne. Bekijk Fotoserie

Na tien jaar kreeg het fietsroutenetwerk in West-Vlaanderen een flinke update met 600 km aan extra routes, 405 nieuwe knooppunten en vernieuwde bewegwijzering. Meer dan ooit kun je eindeloos fietsen in het West-Vlaamse land.

Door Stefan Maas - 26-1-2017, 15:24 (Update 26-1-2017, 15:24)

Verdwalen op de fiets in West-Vlaanderen is lastig. Zo’n 20.000 bordjes met bewegwijzering staan er nu, er zijn 1.045 knooppunten en 89 startpunten. Waar je ook bent, er is altijd wel een routebordje in de buurt dat je de weg wijst naar de mooiste fietswegen.

De 3.180 bewegwijzerde fietskilometers...