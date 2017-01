Voedselverspilling

Ik heb het er al eens eerder over gehad, maar het blijft een heel moeilijk gegeven: voedselverspilling. Meer dan ooit doe ik de laatste tijd mijn best om zo min mogelijk eten weg te gooien, maar echt heel goed gaat dat nog niet.

Door Hanneke van den Berg

In rijkere tijden gebeurde het vaak dat we avondeten dat overbleef gewoon in de groene bak gooiden. De laatste tijd doe ik restjes netjes in een bakje in de koelkast, maar die worden thuis zelden met veel enthousiasme een dag of wat later nog opgegeten. Te verwende kinderen, hoor ik u zeggen. Dat klopt. Ze zijn het niet gewend en vinden het nu niet echt fijn om zo snel nog een keer hetzelfde te eten. Ik hou wel vol, maar eenvoudig is het niet.

Hetzelfde geldt voor brood. Koop ik eens per ongeluk grof volkoren in plaats van fijn volkoren, dan zijn ‘de pitjes te groot’ en gaat het brood niet op. Ik zoek de schuld hiervoor bij mezelf. Had ik ze aanvankelijk niet zo verwend en vaak zelf laten kiezen, dan had ik nu niet zo vaak brood weg hoeven gooien.

Met fruit heb ik het probleem niet meer sinds ik zowel een goede slowjuicer als blender heb. Daar gooi ik al het zacht geworden fruit in, met wat boerenkool of spinazie en dan ben ik weer hartstikke gezond én milieubewust bezig. Maar wat de rest betreft blijft het aanmodderen. Nu komt er binnenkort een boek aan bij uitgeverij Nieuw Amsterdam, dat ‘Lekker koken met restjes’ heet. Zou dat dan de oplossing zijn? Ik hoop het maar.