Tussen spugende lama’s

Yvette Bax Sacred Valley, de heilige vallei van de Inca’s. Bekijk Fotoserie

Peru heeft het allemaal: cultuur én natuur – zowel bergen, jungle, woestijn als kust. Een boeiende ontdekkingstocht door het onbekende en stille noorden van dit veelzijdige land.

Door Yvette Bax - 29-12-2016, 14:54 (Update 29-12-2016, 15:05)

De Pisco Sours vloeien rijkelijk aan het zwembad van de Gocta Lodge in Chachapoyas, waar ik zojuist ben aangekomen. „Nog eentje alstublieft”, roept een man vanuit het zwembad naar de ober die langs komt gelopen. Het is de tweede cocktail die de man, terwijl hij gelukzalig over de rand van het zwembad hangt, nuttigt. „Want...