Jongensdroom wordt echt

Foto Abbot Kinney’s Nederland Gijs van Maasakkers bij hun eerste keteltje.

Kijkend naar de opkomst van deze ’kokosyoghurt’, valt op hoe belangrijk social media geworden zijn bij het introduceren van nieuwe producten.

Door Hanneke van den Berg - 19-9-2016, 10:17 (Update 19-9-2016, 10:17)

De ’kokosyoghurt’ van Abbot Kinney’s (het mag officieel geen ’yoghurt’ heten omdat het niet van koemelk is gemaakt) werd opgepikt door talloze bloggers.

Vooral veganisten roemen het, omdat het voor hen ook geschikt is. Maar veganist of niet, het is een bijzondere lekkernij.

Het verhaal erachter is nog aparter. De meeste ontwikkelaars van producten proberen, á la Willy Wonka in zijn chocoladefabriek, de...