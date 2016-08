Het succes van een kleurrijk kinderschietspel

Nintendo verraste de wereld vorig jaar toen het ’Splatoon’ voor de Wii U uitbracht.

’Splatoon’ is een kleurrijk schietspel en zoals je van Nintendo kunt verwachten, is het een zeer vrolijke game die bedoeld is voor zowel jong als oud. Het doel is om zoveel mogelijk terrein te besmeuren met de kleur van jouw team. Om dit te doen gebruikt je personage een soort ’supersoaker’ die tot de nok toe gevuld is met inkt. ’Splatoon’ heeft inmiddels een zeer fanatieke aanhang opgebouwd...