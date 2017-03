VVD grootste in Zaanstad, Wormerland en Oostzaan

In Zaanstad, Wormerland en Oostzaan steekt de VVD er bij de landelijke verkiezingen met kop en schouders bovenuit.

De PvdA, traditioneel de grootste in Zaanstad, is in één klap van de eerste naar de zevende plaats getuimeld.

Het is de VVD (19,2% van de stemmen) die er nu met kop en schouders bovenuit steekt. Daarna volgen PVV (14,6%), D66 (11,5%), SP (10,3%), GroenLinks (10,1%), CDA (7,2%) en PvdA (ook 7,2%). Vervolgens Denk, dat in Zaanstad beter scoorde dan PvdD en 50PLUS. De opkomst was 79,8 procent

In Wormerland behaalde de VVD een kwart van de stemmen. Daarna volgen PVV (11,8%), D66, GroenLinks, SP, CDA en PvdA. De opkomst was 85%.

In Oostzaan is de VVD verreweg de grootste geworden met 28% van de stemmen. Daarna volgen PVV (17,3%), D66, PvdA, CDA. De opkomst was 85%.

