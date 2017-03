VVD grootste in Zaanstad en Wormerland

ZAANSTAD - Ook in Zaanstad en Wormerland steekt de VVD er bij de landelijke verkiezingen met kop en schouders bovenuit.

Door redactie Zaa - 16-3-2017, 0:52 (Update 16-3-2017, 1:16)

De PvdA, traditioneel de grootste in Zaanstad, is in één klap van de eerste naar de zevende plaats getuimeld. Daarna komen PVV, D66, SP, GroenLinks, CDA en dan pas PvdA. Vervolgens Denk nog boven Partij vor de Dieren en 50PLUS. De VDP van de uiterst omstreden Burhan Gökalp wist toch nog 42 stemmen te halen. De opkomst in Zaanstad zoals altijd ietsje lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk 79,80%.

In Wormerland behaalde de VVD een kwart van de stemmen. Daarna volgen PVV, D66, GroenLinks, SP< CDA en PvdA. De opkomst was 85%.