VVD grootste in Zaanstad, Wormerland en Oostzaan

ZAANSTAD - In Zaanstad, Wormerland en Oostzaan steekt de VVD er bij de landelijke verkiezingen met kop en schouders bovenuit.

Door redactie Zaa - 16-3-2017, 0:52 (Update 16-3-2017, 1:36)

De PvdA, traditioneel de grootste in Zaanstad, is in ��n klap van de eerste naar de zevende plaats getuimeld.

Het is de VVD (19,2% van de stemmen) die er nu met kop en schouders bovenuit steekt. Daarna volgen PVV (14,6%), D66 (11,5%), SP (10,3%), GroenLinks (10,1%), CDA (7,2%) en PvdA (ook 7,2%). Vervolgens Denk, dat in Zaanstad beter scoorde dan PvdD en 50PLUS. De opkomst was 79,8 procent

In Wormerland behaalde de VVD een kwart van de stemmen. Daarna volgen PVV (11,8%), D66, GroenLinks, SP, CDA en PvdA. De opkomst was 85%.

In Oostzaan is de VVD verreweg de grootste geworden met 28% van de stemmen. Daarna volgen PVV (17,3%), D66, PvdA, CDA. De opkomst was 85%.