Legionella ontdekt in flat Zaandam

ZAANDAM - In het wooncomplex de Noordwachter in Zaandam is legionella ontdekt. Deze bacterie is gevaarlijk, omdat het de veteranenziekte kan veroorzaken. De douchekoppen in alle 168 woningen zijn vervangen door tijdelijke koppen met een filter. Dinsdag 4 april moeten alle bewoners hun huis uit omdat de leidingen worden doorgespoeld.

Door Dorien Knijnenberg - 15-3-2017, 16:30 (Update 15-3-2017, 16:30)

Volgens een woordvoerder van woningstichting Rochdale, waarvan de flat in bezit is, reageerden de bewoners in eerste instantie bezorgd. ,,Maar dankzij onze goede uitleg ontstond er geen paniek.’’ Niemand is ziek geworden door de bacterie. De veteranenziekte kan ontstaan als de legionellabacterie wordt ingeademd via verneveld water, bijvoorbeeld tijdens het douchen. Door de tijdelijke douchefilter is het gevaar geweken. Water drinken uit de kraan of het water gebruiken voor het bereiden van voedsel, koffie en thee kan geen kwaad. Het doorspoelen van de leidingen neemt de hele dag in beslag, voorspelt de woordvoerder. Wie naar het toilet moet, kan gebruik maken van toiletwagens die buiten komen te staan.