Haven Amsterdam in 2030 steenkoolvrij

Foto CycloMedia Beeld van een deel van het Amsterdams havengebied.

AMSTERDAM - In de haven van Amsterdam wordt in 2030 geen steenkool meer overgeslagen. Dat staat in het strategisch plan 2017-2021 dat Havenbedrijf Amsterdam woensdag heeft gepresenteerd.

Door ANP - 15-3-2017, 13:34 (Update 15-3-2017, 13:44)

De overslag van steenkool is al een tijdje aan het dalen. Dat komt doordat steeds minder steenkool wordt gebruikt om energie op te wekken. Amsterdam is nu nog de op een na grootste kolenhaven van Europa, maar gaat ruimte vrijmaken voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en innovaties, die gericht zijn op een snellere overstap naar schone energie. Het gaat onder meer om bedrijven die draaien om recycling.

De haven ontwikkelt zich steeds meer tot ’batterij van de stad’. Zo is het Havenbedrijf sinds een paar maanden mede-eigenaar van een windpark in de Afrikahaven en zal de haven in 2020 een groot zonnepark herbergen. Er wordt al groene energie opgewekt uit recycling van organisch afval en de verbranding van huisvuil en rioolslib.