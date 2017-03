Laarzenpaden Laag Holland donderdag op slot

Foto Cyclomedia Het Schanszichtpad, dat begint bij de auto’s rechtsonder, is vanaf morgen gesloten.

ZAANDAM - Het broedseizoen begint. Daarom gaan de onverharde wandelpaden voor een paar maanden op slot. Vandaag is bijvoorbeeld de laatste kans om nog een kuiertje te maken over het Schanszichtpad door de Kalverpolder of het Frans Marspad door het Guisveld.

Door Koos Reitsma - 15-3-2017, 12:56 (Update 15-3-2017, 13:01)

Rustperiode tussen 15 maart en 15 juni

De weidevogels moeten daar, en op de meeste andere laarzenpaden in Laag Holland, van 15 maart tot 15 juni met rust worden gelaten.

Vanaf donderdag is het bijvoorbeeld ook niet meer mogelijk om over het Oosteindepad, aan de zuidkant van het Wormer- en Jisperveld - dat grotendeels eigendom is van Natuurmonumenten - te wandelen (1,7 km). De (weide)vogels moeten daar overigens wat langer met rust worden gelaten: tot 15 juli.

Het Oosteindepad vormt wat de openingstijden betreft dus een uitzondering, de paden die over grondgebied van Staatsbosbeheer lopen, gaan 15 juni weer open.

Andere wandelpaden in het gebied Laag Holland, waar Staatsbosbeheer over gaat, naast het Schanszichtpad (1,3 km, Kalverpolder) en het Frans Marspad (2 km, Guisveld), zijn de Schellingwouderoute (4 km, Durgerdam) en het Middeleeuwse sporenpad door de Zeevang (15 km, Oosthuizen) tussen Kwadijk en Oosthuizen. Het sporenpad gaat gedeeltelijk dicht: alleen het onverharde stukje van de route tussen Hobrede en Middelie.

Verder is ook het kerkepad door het Varkensland, tussen Watergang en Broek in Waterland (5 km), tussen 15 maart en 15 juni gesloten, net als het kerkepad door de Eilandspolder .

De wandelroute door de Dorregeesterpolder bij Krommenie is één van de dertien etappes in het Noord-Hollandpad (270 km) tussen Texel of Wieringen en het Gooi. Voor dat deel van het Noord-Hollandpad geldt tussen 15 maart tot 1 juli een aangepaste route.