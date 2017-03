Vertoning van historische film over Wormer

WORMER - Daar gaat Loes Leurs. Met haar spaarbusje in de hand stapt ze de Raiffeisenbank in Wormer binnen. Zelf kan ze de muntjes niet uit haar mini-kluisje halen, want alleen de bank heeft daar het sleuteltje van.

Door José Pietens - 15-3-2017, 12:15 (Update 15-3-2017, 13:03)

Deze koddige wijze van kinderbankieren uit lang vervlogen tijden is te zien in ’Wormer in 1964’, de film die stichting Historisch Wormer zaterdag 18 maart vertoont in De Stoomhal. Het wordt een feest der herkenning voor de oudere Wormer en een blik in een...