Hennepkwekerij in Wormerveer aangetroffen

WORMERVEER - De politie heeft dinsdagmorgen in een bedrijfspand aan de Witte Paardweg in Wormer een hennepkwekerij aangetroffen.

De politie ging af op een melding van mensen die in een pand aan de Witte Paardweg mannen met hennep naar een auto heen en weer zagen lopen. Vermoedelijk werd er een hennepkwekerij leeggehaald.

Toen de politie aankwam, was de auto al weg. In het pand werden wel twee ruimtes getroffen waarin een kwekerij was gevestigd. Er stonden geen planten, maar er was wel apparatuur aanwezig. Dit is in beslag genomen. Tevens werd er stroom gestolen.

De politie stelt een onderzoek in naar de eigenaar van de kwekerij.