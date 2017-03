Coentunnel dicht weer open na ongeval met aanhanger

Weginspecteur Trisha / Rijkswaterstaat

AMSTERDAM - De Coentunnel is in de richting van Zaanstad woensdagochtend enige tijd afgesloten geweest na een ongeval. In de tunnel was een auto met aanhanger geschaard.

De vertraging voor het overige verkeer was volgens de VID zo’n half uur. Inmiddels is de aanhanger opgehaald en de rommel opgeruimd. De tunnelbuis is weer vrijgegeven voor het verkeer.