Motorrijder gewond na botsing met auto in Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Een auto en een motorrijder zijn woensdagochtend hard met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Leliestraat en de Provincialeweg in Koog aan de Zaan. De motorrijder is met spoed naar een ziekenhuis overgebracht.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. De politie zal hier onderzoek naar doen.

Bij het ongeval ontstond veel schade, de Provincialeweg is in beide richtingen afgesloten.