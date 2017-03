Denk en GroenLinks grote winnaar bij Zaanse schooljeugd

Foto Wim Egas Een scholier op De Gouw brengt zijn stem uit.

ZAANSTAD - Lijkt het landelijk te gaan tussen de VVD en de PVV, als het aan de Zaanse scholieren ligt, komt er een heel andere verkiezingsuitslag.

Door Ivo Laan - 14-3-2017, 19:44 (Update 14-3-2017, 19:44)

Denk en GroenLinks zijn de grote winnaars op drie scholen in Zaanstad die meededen met de scholieren- en de kinderverkiezing.

Op het Bertrand Russell College in Krommenie (33 zetels) en het St. Michaël College in Zaandam (44 zetels) wonnen de groenen overtuigend en op basisschool De Gouw in de Zaandamse multiculturele wijk Poelenburg was Denk met afstand de grote winnaar, zo laten de scholen weten.

Opvallend is dat op het Bertrand en het St. Michaël dezelfde partijen in de topdrie eindigden: GroenLinks, VVD en D66. Wie dacht dat de ouderenpartij 50+ nog niet in beeld is bij de jongeren, komt bedrogen uit. Volgens de omgerekende uitslag van het Bertrand en het Michaël kan de partij die zich hard maakt voor de pensioenen en de verlaging van de aow-leeftijd rekenen op twee zetels. Hoezo zijn de pensioenen een ver-van-mijn-bedshow voor veel jongeren?

In de multiculturele wijk Poelenburg weten de oud-PvdA’ers van de nieuw opgerichte partij Denk goed te scoren. Van de 31 leerlingen van basisschool De Gouw uit groep acht stemden er dertien op Denk bij de Kinderverkiezingen. Op De Gouw eindigde D66 als tweede partij en GroenLinks als derde.

En hoe deed de PVV het? Op De Gouw stemde een leerling op Wilders. Op de twee andere deelnemende scholen deed de PVV het beter. Op het Bertrand kreeg hij 57 stemmen (8 zetels) en op het St. Michaël College 7,8 procent van de leerlingen van 5 havo en 4 vwo die de verkiezingen hielden tijdens hun les maatschappijleer. Omgerekend zou dat 12 zetels zijn. En de PvdA? Ook hier gaan Bertrand Russell College en Michaël College gelijk op: die partij zou acht zetels krijgen. Op De Gouw kreeg de partij een stem.