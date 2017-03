Zaandamse oud-Europarlementariër Emine Bozkurt wil graag door in Den Haag

ZAANDAM - Toen haar dertienjarige zoon vorig jaar vroeg: ’Mama, krijg ik later wel een baan? Er wordt zo veel gediscrimineerd’, was Emine Bozkurt uit Zaandam geshockeerd.

Het was één van de zetjes die ze nodig had om zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. ,,Als een jongen van 13, kind van twee hoogopgeleide ouders zoiets zegt, dan ligt er wel een taak voor de politiek.’’

Als het even meezit, krijgt de Zaanstreek ergens in de komende tijd een PvdA-Kamerlid. Oud-Europarlementariër Emine Bozkurt uit Zaandam staat in de coulissen. Het zal haar niet meteen lukken - haar 18e plaats is hoogstwaarschijnlijk een te lage plek. Maar er kunnen nog allerlei verschuivingen in de nieuwe PvdA-fractie plaatsvinden. ,,Ik heb wel goede hoop dat ik ergens de komende tijd in Den Haag aan het werk kan gaan.’’

Bozkurt (1967) is geboren en getogen in Zaandam. Nu woont ze in het centrum, maar haar wieg stond in de Rosmolenbuurt. Daar ze werd geboren als dochter van een Nederlandse moeder en een vader die als gastarbeider uit Turkije hierheen was gekomen. Ze groeide op in Poelenburg, toen een frisse flatwijk voor jonge gezinnen. De inmiddels beruchte buurt wordt ook op haar verkiezingsflyer genoemd: ’Ik groeide op in Poelenburg. Het doet me pijn dat mijn wijk onlangs zo negatief in beeld was. Een krachtig antwoord is verbinding, gezamenlijke normen en waarden.’

Na het vwo op het Zaanlands Lyceum ging ze Europese Studies doen en werkte ze onder meer bij de Nederlandse Moslim Omroep en het Rathenau Instituut.

In 2004 werd ze dankzij tienduizenden voorkeurstemmen in het Europarlement gekozen. Ze bleef tien jaar in Brussel. ,,Ik heb zeker het idee dat ik daar iets heb kunnen betekenen’’, zegt ze. Onder meer nam ze initiatieven voor Europese wetten om foute bankiers en handelaren extra hard te straffen en om kindermisbruikers beter te kunnen opsporen.

Ook was ze namens het Europarlement rapporteur vrouwenrechten in Turkije. ,,Het is me gelukt in Turkije zaken op dat gebied te stimuleren, zoals wetgeving tegen geweld tegen vrouwen. Ik heb er veel samengewerkt met de vrouwenbewegingen, de universiteiten en de politici. Zodat je draagvlak creëert en er werkelijk iets gebeurt. In plaats van dat je alleen roept.’’

Haar insteek is altijd verbinding en tegengaan van discriminatie. Als ze ergens een hekel aan heeft, is het polariseren. Haar reactie op de Turkijerel dit weekeinde: ,,Mensen worden uit elkaar gespeeld. Al dat geschreeuw, al die retoriek, al dat populisme. Er lijkt ook te worden gedaan of die paar honderd mensen van die demonstratie en die rellen in Rotterdam representatief zijn voor Turkse Nederlanders. Maar de mensen met een Turkse achtergrond die ik tijdens de campagne spreek, zijn helemaal niet zo met de Turkse politiek bezig, maar met hun leven en hun toekomst hier.’’

,,Ze hebben zorgen. Zullen mijn kinderen wel goed onderwijs krijgen en een baan vinden? Wordt extreemrechts niet te sterk? Dát is wat ze bezighoudt. Het geluid van deze mensen wordt te weinig gehoord, vind ik. En ik wil héél graag dat ze niet als speelbal worden gebruikt. Want al dat gepolariseer heeft wel zijn uitwerking. Mensen vragen zich af of ze hier nog wel welkom zijn.’’

Ze staat helemaal achter het handelen van de Nederlandse regering. ,,Turkije is vriendelijk verzocht om even te wachten tot na de Nederlandse verkiezingen. Meer rekening houden met dat verzoek was op zijn plaats geweest.’’ Over het Turkse referendum laat ze zich niet uit. ,,Er wonen genoeg mensen in Turkije die dat allemaal veel beter weten.’’

Maar dat vandaag hier zo veel mogelijk Nederlanders een keuze maken over de toekomst van dít land, vindt ze van het grootste belang. ,,Ga stemmen!’’