VVD Zaanstad: ’Geen onderzoek naar tunnel A8-A9’

ZAANSTAD - De VVD in Zaanstad ziet niks in nog een extra onderzoek naar een een tunnel onder de Provincialeweg in Krommenie in het tracé van de verbinding A8-A9.

Door Ivo Laan - 14-3-2017, 19:38 (Update 14-3-2017, 19:38)

Volgens VVD-fractievoorzitter Gerard Ram levert het onderzoek te veel vertraging op en is het zonde van het geld.

,,Dat onderzoek kost weer 100.000 euro’’, foetert Ram. Op dit moment zijn er drie varianten die onderwerp zijn van onderzoek door de provincie. De Golfbaanvariant, de Heemskerkvariant en de Nulplusvariant met een viaduct door Krommenie. Tegen...