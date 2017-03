Vader verdacht van ontvoering Zaans jongetje

ZAANDAM - Heeft de 36-jarige Balkishnan C. zijn zoontje ontvoerd, of heeft hij hem alleen maar meegenomen op vakantie? Over die vraag moet de rechtbank in Alkmaar zich de komende twee weken buigen.

Door Joost Verhagen - 14-3-2017, 19:37 (Update 14-3-2017, 20:33)

Balkishnan C. vertrok op 24 augustus met het jongetje naar Brussel. Vervolgens gingen ze met de bus door naar Frankrijk en Spanje. Balkishnan C. had zijn zoontje in het weekend voor de school begon moeten terugbrengen, maar kwam pas op 6 september terug.

De 36-jarige verdachte die momenteel dakloos is,...