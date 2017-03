Ondernemend: foliemachines van Sollas Holland voor Stimorol en Chanel

foto Erik Rietman Directeur Floris Oly van het familiebedrijf Sollas Holland gaat uitbreiden en zoekt Zaans personeel met een hart voor techniek.

WORMER - Voor de ene persoon is het een geluksmomentje, voor de andere juist een diepgewortelde irritatie: het folie weghalen dat om de theeverpakking is gewikkeld, of om dat net nieuw gekochte luchtje. Maar hoe komt dat folie toch zo perfect om de verpakking? Het antwoord op die vraag is te vinden bij machinefabriek Sollas Holland in Wormer. ,,We bouwen hier machines die folie kunnen wikkelen om producten van alle soorten en maten. Van thee tot kauwgum en van parfum tot post-its. Die machines verkopen we vervolgens aan de fabrikanten van dat specifieke product’’, vertelt directeur Floris Oly (44). Klanten zijn onder meer Stimorol, Lipton thee, Chanel en Calvin Klein. ,,Bij elk product, en dus bij elke manier van folie wikkelen, hoort een eigen machine.’’

Door Karlijn Brinkman - 14-3-2017, 17:02 (Update 14-3-2017, 17:02)