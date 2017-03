Erik Schaap zoekt geld voor boek over Zaans-Joodse familie Eisendrath

De familie Eisendrath.

ZAANDAM - Oorlogsauteur Erik Schaap moet via crowdfunding het laatste geld bijeen brengen voor een boek over de Zaans-Joodse familie Eisendrath.

Door Rob Swart - 14-3-2017, 13:44 (Update 14-3-2017, 14:10)

Schaap deed negen jaar onderzoek naar de familie. Dat bracht hem in België, Frankrijk, Duitsland, Israël, de Verenigde Staten en vanzelfsprekend Nederland. Hij slaagde er in om de familie Eisendrath precies driekwart eeuw na hun gedwongen vertrek uit Zaandam een gezicht te geven. De Eisendraths moesten in 1942 naar Amsterdam, doken onder, werden verraden en vernietigd.

In het boek beschrijft Schaap naar eigen zeggen op rauwe wijze alle kenmerken van de Jodenvervolging en wat daaraan vooraf ging.

Stichting Uitgeverij Noord-Holland brengt het boek nog dit voorjaar uit, mits er voldoende geld is en dat is nu nog niet het geval. Schaap biedt daarom nu al het boek te koop aan voor 25 euro of heeft andere tegenprestaties voor een donatie.

Meer informatie op www.voordekunst.nl/projecten/5469-eisendrath-biografie-van-een-ondergang