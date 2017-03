Wietplantage verstopt in zeecontainers onder strobalen in Assendelft

Foto: archief

ASSENDELFT - De politie heeft maandagmiddag een goed verstopte wietplantage opgerold in Assendelft. De kwekerij bevond zich in twee zeecontainers die verstopt lagen onder balen stro. Twee personen zijn opgepakt.

Dit gebeurde rond 16.15 uur aan de Vaartdijk. De arrestanten zijn een 34-jarige man uit Assendelft en een 46-jarige man uit Zaandam.

De politie had informatie binnengekregen dat er bij een terrein op de Vaartdijk een hennepkwekerij zou zitten. Agenten die naar het adres onderweg waren zagen op het perceel twee mannen lopen. Zij stapten na een tijdje in een busje. Dit voertuig werd op de Vaartdijk staande gehouden en de agenten roken een henneplucht in het busje.

Op het terrein werden uiteindelijk de twee zeecontainers gevonden, daarin trof de politie enkele honderden hennepplanten aan.