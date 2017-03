Fietsen tussen de weidevogels

Foto Larry Kef Een tureluur.

UITGEEST - Er zijn de komende weken meerdere mogelijkheden om te kijken en te luisteren naar de teruggekeerde weidevogels.

In Wormer- en Jisperveld, Eilandspolder en Ilperveld kan dat per boot (zie agenda), in de Krommenieër Woudpolder gebeurt dat aanstaande zaterdag 18 maart op de fiets. Een natuurgids van IVN neemt de deelnemers mee op een tocht van 9,5 kilometer. Verzamelen om 8.30 uur op de parkeerplaats van Recreatieterrein Zwaansmeer in Uitgeest. Opgeven kan via IVN.