’Kies voor riet in plaats van grasland’

Foto Cyclomedia Ondergelopen grasland (midden) waarin geen riet groeit.

ZAANDAM/PURMEREND - Ron van ’t Veer laat een luchtfoto zien van het veenweidegebied in het Westzanerveld. Een donkergroene vlek in het midden duidt op troebel water.

Door Koos Reitsma - 14-3-2017, 9:16 (Update 14-3-2017, 9:16)

Van ’t Veer is ecoloog. Hij heeft een eigen onderzoek- en adviesbureau in Jisp. Het plaatje dat hij laat zien is van recente datum, maar de situatie is dat niet. „Al sinds 1975 staat hier water”, zegt hij. „Dat gebeurde na een doorbraak van de oever als gevolg van onderbemaling.”

Het grondwaterpeil is vroeger regelmatig verlaagd, voor...