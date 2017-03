Oostzaan speelt weer met de tijd

OOSTZAAN - Is de inbreng van Oostzaan als het gaat om de nieuwe kadernota van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-Waterland niet weer Oostzaanse mosterd na de maaltijd? Dat vroeg Greet Oosterbaan van de PvdA zich vanavond af tijdens de commissievergadering decentralisaties, sport en toerisme.

Door Dominic Schijven - 13-3-2017, 21:54 (Update 13-3-2017, 21:54)

Vanavond besprak Oostzaan de GGD -kadernota, die bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de GGD van de komende jaren. Hij schets inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van de taken die de GGD uitvoert en geeft een doorkijk naar de bijdragen van de gemeenten de komende jaren.

Oosterbaan viel vooral over het gebrek aan punctualiteit van de eigen gemeente. ,,Is het niet heel erg laat? 30 maart moet onze inbreng bij de GGD binnen zijn en het moet nog door de raad besproken worden. Ik vind het opvallend dat het steeds niet op tijd kan.’’

Burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan moest afgelopen december door het stof, omdat de gemeente op dat moment te laat was met de bijdrage aan het beleid van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voor de komende jaren. Oostzaan mocht achteraf wel alsnog een bijdrage leveren.

,,Nu zijn we net op tijd’’, verdedigde Meerhof gisteren voorzichtig. De nota wordt 27 maart door de gemeenteraad besproken. De deadline zou in het geding komen, als de commissie gisteren het oneens was geweest met de nota. Ook is de gemeente te laat als de raad 27 maart alsnog reden ziet hem af te wijzen.

Meerhof bekende dat de vertraging geen uitzondering is. ,,Ik moet in treurnis bekennen dat het het geval is bij meer gemeenschappelijke regelingen.’’

Inhoudelijk vroeg Teun Flens van het CDA zich nog af wat de GGD voor Oostzaan kan betekenen. ,,Op de nota staan zaken als de hoogspanningsproblematiek en fijnstof. Wat is de concrete bijdrage van de GGD?’’ Meerhof: ,,Kennis. De GGD is vooral een kenniscentrum waar wij uit kunnen putten.’’