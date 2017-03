Hangjeugd Doktersbuurt aangepakt

OOSTZAAN - Alcoholdrinkende, herriemakende en treiterende hangjongeren bij de voetbalkooi in de Doktersbuurt van Oostzaan worden aangepakt door de gemeente Oostzaan en de politie.

Door Dominic Schijven - 13-3-2017, 21:22 (Update 13-3-2017, 21:22)

In de nacht van zondag op maandag zijn zeven jongeren bekeurd door wijkagent Jan Swart bij de beruchte hangplaats in Oostzaan. Hij heeft boetes uitgeschreven voor ’hinderlijk gedrag en alcoholisch drankgebruik’, licht politiewoordvoerder José van Dijk toe namens Swart.

Swart kan ingrijpen omdat de algemene plaatselijke verordening zo aangepast is dat de jongeren daar bekeurd kunnen worden voor ’hinderlijk gedrag’, zegt de politiewoordvoerder. ,,Het is een instrument om te handhaven’’, licht Jose van Dijk toe.

Het is onderdeel van een nieuwe bredere aanpak vanuit de gemeente tegen de overlast in de Doktersbuurt. Er is sprake van extra politie-toezicht, zeggen de politie en woordvoerder Esther Groen van de gemeente Oostzaan. Ook straathoekwerkers zijn ingezet om de jeugd bij de voetbalkooi aan te spreken. De jeugd was gewaarschuwd. ,,Ze zijn aangesproken op hun gedrag. Dat ze bekeuringen zouden krijgen als ze zich niet gedragen’’, zegt Groen. ,,Ook is de gemeente in gesprek met de buurtbewoners om een plan te maken om de buurt onaantrekkelijk te maken om te hangen’’, vervolgt ze. Hoe dat concreet vorm gaat krijgen is nog niet duidelijk.

Sinds 2010 schrijven bewoners naar de gemeente over de overlast bij de zogenoemde voetbalkooi. Vuurwerk, brommers en drankgebruik midden in de nacht bepalen de sfeer. Verfrommelde blikjes en glas op de grond tekenen het terrein van de voetbalkooi tegenover het buurtgebouw van buurtvereniging De Bres.

Zes jaar geleden is het geëscaleerd met politie-ingrijpen en buurtbijeenkomsten in De Bres. Dat had uiteindelijk weinig effect. Bewoners zijn nog steeds bang voor de hangjeugd. Zo staan ze liever niet de pers te woord, omdat ze ’bang zijn een steen door het raam te krijgen.’