Twee mensen onwel in huis Assendelft

ASSENDELFT - Twee mensen zijn zondagochtend in een huis op de Delftlaan in Assendelft onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Ze moesten met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht, waar hun bloedwaarden werden gecontroleerd. Onduidelijk is hoe het incident kon gebeuren.

Door Dorien Knijnenberg - 13-3-2017, 15:41 (Update 13-3-2017, 16:02)

In de woning zijn geen oude apparatuur zoals gaskachels aanwezig. Ook de cv-ketel bleek na grondige inspectie in orde te zijn.

Brandweer

Een adviseur van de brandweer heeft geprobeerd de situatie na te bootsen om erachter te komen wat er is gebeurd. Alle ramen en deuren werden gesloten. De verwarming ging omhoog en het warme water aan. Een gaslek werd niet gevonden.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gebeurt het nooit dat de bron niet wordt ontdekt. ,,We gaan door met zoeken totdat we de oorzaak boven water is.’’ Zondagmiddag had daarom een nieuw onderzoek plaats. De bevindingen daarvan worden later bekend gemaakt.

Even werd gedacht dat nieuwe isolatie in de woning mee kon spelen bij het ontstaan van het incident. Uit navraag bleek dat niet zo te zijn.

Op de Delftlaan zijn wel woningen opnieuw geïsoleerd, maar het betreffende huis is nog niet onder handen genomen.