Brand in bedrijf aan Houthavenkade Zaandam

ZAANDAM - Bij werkzaamheden in een bedrijf aan de Houthavenkade in Zaandam is maandagmiddag rond kwart over twaalf brand uitgebroken.

Door onze verslaggever - 13-3-2017, 13:23 (Update 13-3-2017, 14:28)

Inmiddels is de brand bij Engie Services onder controle.

Volgens de Veiligheidsregio zijn er geen gewonden gevallen.

Nadere bijzonderheden ontbreken nog.