Automobilist naakt achter het stuur op A8

Foto: ANP

ZAANDAM - Politie Zaanstreek heeft zondagochtend wel een heel bijzondere melding binnengekregen. Een bestuurder meldde dat een man poedelnaakt achter het stuur zat op de A8 bij Zaandam.

Door Internetredactie - 12-3-2017, 17:38 (Update 12-3-2017, 17:42)

De melder bleef niet achter het voertuig aanrijden en daardoor kon de politie de naakte man niet meer staande houden.

Op Facebook schreef de politie dat de eigenaar van de auto een bekende is en dat de zaak wordt overgedragen aan een wijkagent.

„We weten dat het mooi lenteweer is, echter is het naakt achter het stuur zitten een beetje overdreven, zorgwekkend en zelfs strafbaar”, laat de politie via sociale media weten.