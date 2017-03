Zaandamse veelpleger krijgt nog een kans van rechter

Archieffoto

ALKMAAR/ZAANDAM - De 35-jarige veelpleger Hieronimo M. uit Zaandam krijgt nog een kans van de rechtbank in Alkmaar. De rechter besloot gisteren dat M. niet de door justitie geëiste ISD maatregel opgelegd krijgt en in plaats daarvan drie maanden de gevangenis in moet.

Door Joost Verhagen - 12-3-2017, 18:27 (Update 12-3-2017, 18:56)

Hieronimo M. moest twee weken geleden voorkomen wegens drie mishandelingen in Zaandam.

Twee daarvan pleegde hij tegen zijn ex-vriendin met wie hij een zeer turbulente relatie had. Hij schopte haar tegen haar benen en stak haar met een scherp voorwerp...