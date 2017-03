Vermiste kat Poekie ook terecht na brand Westzaan

WESTZAAN - De vermiste kat Poekie, die in het pand aan het Zuideinde in Westzaan zat toen er op 23 februari brand uitbrak, is terecht. Dit liet Samanta Holstein, de vriendin van eigenaar Olaf Meerman, vandaag aan de redactie van deze krant weten.

Door Van onze verslaggever - 12-3-2017, 16:47 (Update 12-3-2017, 16:48)

De kat werd vrijdag gevonden in de schuur van de buurvrouw. Toen de brand 2,5 week geleden uitbrak in het monumentale pand, zaten er niet alleen twee katten, maar ook drie grote honden. De brandweer heeft de honden direct kunnen redden, maar het was op dat moment niet mogelijk om de katten te pakken te krijgen. Gehoopt werd dat zij op eigen houtje een uitweg zouden vinden. Een van de beide dieren, genaamd Poessie, werd een dag later levend aangetroffen onder het puin. Alle dieren maken het goed.

Klussen

Meerman en de dieren woonden niet in de Westzaanse woning, maar waren er omdat hij het pand aan het opknappen was. De katten werden regelmatig ingezet om te jagen op de muizen in het huis. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend.