Honderden auditanten voor ’Tina de musical’ in Zaantheater

Foto Erik Rietman Zangcoach Robin van den Heuvel zingt met een groep auditanten het lied door dat ze later alleen moeten zingen.

ZAANDAM - Zo’n zevenhonderd kinderen tussen de negen en achttien jaar kwamen dit weekend naar het Zaantheater in Zaandam om auditie te doen voor ’Tina de musical’. Twee dagen lang ging om het half uur een nieuwe groep van ongeveer twintig zenuwachtige kinderen de kleine zaal binnen. „Verlegen zijn, mag nu even niet. Wees brutaal en laat zien wat je kan”, moedigde schrijver en regisseur Dick van den Heuvel hen aan.

Door Joëlla Angenent j.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 12-3-2017, 15:50 (Update 12-3-2017, 16:54)

„Het tijdschrift Tina bestaat dit jaar vijftig jaar. Dick en ik hadden al langer het idee om een musical over Tina te maken, omdat het al generaties lang door meisjes gelezen wordt. Ik ben inmiddels oma en las vroeger ook de Tina. Ons idee en het jubileum viel dus perfect samen”, vertelt Gerda van Roshum, die in 2013 samen met Van den Heuvel productiemaatschappij Homemade Productions oprichtte.

Het duo kreeg een overweldigend aantal aanmeldingen voor de audities: zo’n 3600.

„Dat hadden we nooit verwacht. We willen alle kinderen die zich aan hebben gemeld zien omdat er vaak verborgen talent tussen zit en omdat het een hele leuke ervaring voor ze is. Maar uiteindelijk hebben we maar twintig kinderen nodig voor de rollen van Tina en haar vrienden Puck en Fabio. Die twintig spelen de rollen dan om de beurt omdat kinderen nog niet zoveel mogen werken”, gaat ze verder. De andere 3580 kinderen maken wellicht ook nog onderdeel uit van de musical, maar hoe precies moet nog bedacht worden.

„Alle kinderen met een gele sticker mogen zich bij mij melden!” roept Van den Heuvel ineens door de foyer. Eén jongen en achttien meiden snellen naar hem toe. In de kleine zaal wachten choreografe Chiara Re en zangcoach Robin van den Heuvel, die samen met Dick van den Heuvel de auditanten gaan beoordelen. „We gaan eerst even een warming-up doen, zodat jullie alle zenuwen even lekker weg kunnen dansen”, vertelt Re.

Tijdens het dansen zie je hoe de spanning bij de meeste kinderen even wegvalt. Maar die is meteen weer terug wanneer ze in groepjes van vier de dans moeten doen die ze van tevoren hebben ingestudeerd. Naast de dans hebben ze ook allemaal een lied uit de musical uit hun hoofd geleerd die ze even later voor Robin van den Heuvel moeten zingen.

„Jullie hebben het allemaal ontzettend goed gedaan. Wij moeten straks kinderen uitkiezen die qua lengte en uitstraling goed bij elkaar passen. Dat is een enorme puzzel. Dus beloven jullie me dat jullie niet gaan denken dat het aan jezelf ligt wanneer je niet door bent?” vraagt ze na afloop. Iedereen knikt plechtig en loopt even later met een speciale Tina goodiebag weer de foyer in.

„Volgens mij ging het wel goed, maar mijn stem trilde wel toen ik moest zingen”, zegt Josine van Soest (15) uit Beverwijk. „Ik hoop dat ze daar doorheen kunnen kijken!” Ook de vriendinnen Neda Bron (11) uit Avenhorn en Kaya van Rijswijk (11) uit Grosthuizen zijn tevreden. „Je kon jezelf echt laten zien”, vindt Neda.