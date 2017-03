Inrichting nieuw Kunstcentrum op Zaandams Hembrugterrein van hergebruikt materiaal

ZAANDAM - Het Kunstcentrum aan de Vincent van Goghweg in Zaandam gaat haar laatste maanden in op de huidige locatie. In juni verhuist het centrum namelijk, met een nieuwe duurzame inrichting, naar het Hembrugterrein. Zaterdag werd de laatste expositie, ’Favorite Faces’ geopend. „Het wordt nog heel spannend of we in juni kunnen verkassen”, licht directeur Isabella de Jong toe. „Er wordt hard gewerkt in het pand 322A, de voormalige Draaierij Kardoeshulzen. De vloer is gestort en voorzien van een vloersysteem dat zowel kan koelen als verwarmen, het dak is vernieuwd en de ramen worden nu vervangen.”

Door Peter Roggeveen - 12-3-2017, 11:53 (Update 12-3-2017, 11:53)