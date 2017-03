Twee autobranden in Zaandam mogelijk aangestoken [video]

ZAANDAM - Twee woonwijken in Zaandam zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een autobrand. Rond 23.30 uur brandde een auto uit op de Dodonaeusstraat, rond 5.00 uur was het raak op de Statenhoek. De politie houdt in beide gevallen rekening met brandstichting.

Foto: DNP.NU/Dirk Jan Bood

De brandweer had het vuur in beide gevallen snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto’s zwaar beschadigd raakten. Ook auto’s die naast de toegetakelde auto’s geparkeerd stonden, raakten beschadigd.

Foto: DNP.NU/Dirk Jan Bood

Op de Dodonaeusstraat zagen buurtbewoners een verdacht persoon van auto naar auto lopen. Even later stond er een voertuig in brand. De politie werd gealarmeerd, maar de persoon werd niet teruggevonden.

Foto: DNP.NU/Dirk Jan Bood

De politie onderzoekt of de twee branden verband met elkaar houden. Naar de oorzaak van de branden wordt onderzoek gedaan. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.