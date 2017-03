Zaandammer (55) tweemaal aangehouden voor verschillende delicten

ZAANDAM - Een 55-jarige Zaandammer is zaterdag twee keer aangehouden door de politie.

Hij werd aanvankelijk aangehouden voor winkeldiefstal. Na verhoor door de recherche werd hij weer vrijgelaten.

Een klein uur later was de politie in de Zilverpadsteeg in Zaandam in gesprek met een ander persoon die in november was mishandeld. Hij wist alleen de voornaam van de verdachte.

Op dat moment liep ook net de vrijgelaten Zaandammer door de Zilverpadsteeg. Het bleek dat hij de man was die werd verdacht van mishandeling. Hierop is hij vervolgens weer aangehouden. De recherche zal de man horen over de mishandeling.