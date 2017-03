Kinderopvang mes op de keel

ZAANSTAD - De kinderopvang krijgt een veel hogere boete opgelegd als een medewerker geen of een verouderd bewijs van goed gedrag heeft. Nu is dat duizend euro, dat wordt vierduizend euro.

Door Rob Swart - 10-3-2017, 19:22 (Update 10-3-2017, 19:22)

Veel straftarieven gaan omhoog in de kinderopvang. Het toezicht op de kinderopvang is vorig jaar verscherpt. Dat bestaat er andere uit dat strikter wordt opgetreden tegen organisaties die niet of niet snel noodzakelijke maatregelen nemen als daarom wordt gevraagd. Daar horen volgens de gemeente hogere dwangsommen bij.

De dwangsom bij het ontbreken van een ongevallenregistratie is zesduizend euro tot een maximum van zestigduizend. Evenals overtreding van de ’vier ogenregel’, die bepaalt dat er altijd twee begeleiders moeten zijn. Te grote groepen kinderen en onvoldoende begeleiding, ongediplomeerd personeel, het gaat de organisaties allemaal flink geld kosten als zij de regels overtreden. Zelfs het ontbreken van een pedagogisch beleidsplan komt op een dwangsom te staan. Zaanstad verhoogt de dwangsommen op grond van beleidswensen en feitelijke ervaringen, zegt de gemeente.