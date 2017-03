Zaans Lab-44 ’Voor makers & eters’

illustratie Hooyschuur Architecten Inkijkje in het restaurant van Lab-44, centraal gelegen onder de historische koepel en op de entresol.

ZAANDAM - Groepen en bedrijven kunnen vanaf volgende week reserveren bij restaurant Lab-44, de nieuwe Zaanse ’hotspot’ op het Hembrugterrein. In het voormalige Laboratoriumgebouw van de Artillerie Inrichting opent 12 april voor het publiek het nieuwe restaurant met 125 zitplaatsen, buitenterras met Zaanzicht en twee vergaderzalen (15 en 40 personen).

Door Ronald Massautr.massaut@hollandmediacombinatie.nl - 10-3-2017, 21:18 (Update 10-3-2017, 21:18)

Lab-44 heeft als toevoeging ’Voor makers en eters’. Dat is niet voor niets, want behalve horecagelegenheid is Lab-44 ook het bedrijfspand van enkele bijzondere Zaanse food- en drinksgerelateerde bedrijven. Initiatiefnemer is Zaandijker...