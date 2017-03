Tunnel door Krommenie wordt toch onderzocht

KROMMENIE - Er komt toch een onderzoek naar een tunnel in Krommenie om de A8 en de A9 met elkaar te verbinden.

Door Willemien Schenkeveld - 10-3-2017, 16:22 (Update 10-3-2017, 16:25)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn daartoe bereid. Het extra onderzoek - naast de viaduct-variant door Krommenie en de Golfbaan- en Heemskerkalternatieven door de polder – kost 100.000 euro. De besluitvorming wordt vier maanden vertraagd.

Veel partijen in Provinciale Staten hadden er al op aangedrongen. Het viaduct is immers maatschappelijk onhaalbaar, en daarmee is het Krommeniese alternatief niet meer serieus te nemen. De keuze voor een weg door de polder zou daarmee onafwendbaar worden.

Of de tunnel wordt onderzocht, wordt definitief besloten in de Stuurgroep, waarin de provincie overlegt met onder meer de gemeenten. De Stuurgroep kan er dus nog van af zien. Maar omdat de provincie het project Verbinding A8-A9 leidt, is dat niet zo waarschijnlijk.