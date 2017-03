Zaanstad positief over renovatie en zorgfunctie Fronikboerderij

ZAANDAM - De gemeente Zaanstad is, onder een paar voorwaarden, akkoord met het plan voor de Fronikboerderij in Zaandam van stichting Fronik Buurtboerderij.

Door Joëlla Angenent - 10-3-2017, 16:17 (Update 10-3-2017, 16:17)

De belangrijkste voorwaarde is dat er voor 1 juli duidelijkheid moet komen over wie de zorgpartner van de stichting gaat worden en wat de plannen van dit ’zorggedeelte’ zijn. In het plan ’Parel van zorg en ontmoeting’ staat namelijk dat een partner, het liefste in de zorgsector, nodig is om de begroting rond te krijgen en de boerderij exploitabel te krijgen.

,,In ons voorstel staat heel duidelijk wat wij als stichting van plan zijn, namelijk het renoveren van de gebouwen, die ernstig vervallen zijn, en het uitbreiden van onze activiteiten. Maar we hebben nog geen afspraken en een plan gemaakt met een zorgpartner, die ons kan ondersteunen. Dat deel van het voorstel moet er dus voor 1 juli liggen’’, vertelt Linda Bloem, beheerder van de Fronikboerderij en bestuurslid.

Crowdfunding

Een deel van het benodigde geld - 100.000 euro - voor de renovatie wil de stichting bij elkaar krijgen door middel van crowdfunding en het aanvragen van subsidies. De rest - 275.000 euro - wil zij lenen van de bank. Zaanstad zegt garant te willen staan voor dit laatste bedrag, maar alleen wanneer de 100.000 euro al binnen is. De laatste voorwaarde die Zaanstad stelt is dat de stichting een vergoeding moet betalen voor het gebruik van de gebouwen, die namelijk in bezit van de gemeente zijn.

Bloem: ,,Dit plan is puur vanuit bewoners gekomen en een beetje anders dan anders. We zijn daarom heel blij dat de gemeente hier positief tegenover staat. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Op dit moment zijn we in gesprek met de Prinsenstichting over het vervullen van de zorgfunctie op ons terrein.’’