Katholieke ouderen vieren feest van bond

KROMMENIE - Ouderenbond KBO Krommenie-Assendelft Noord bestaat zaterdag 15 april 60 jaar. Omdat het dan Pasen is, viert de bond dit feit komend weekend.

Door Van onze verslaggever - 10-3-2017, 15:03 (Update 10-3-2017, 15:03)

Voor degenen die zich hebben opgegeven, heeft morgenmiddag een feestmiddag plaats in de aula van het Bertrand Russell College in Krommenie. Hier worden officiële redevoeringen en enkele anekdotes gegeven. Daarnaast is er plaats voor veel muziek, zang en dans. De organisatie zorgt met koffie of thee met gebak en lekkere drankjes en hapjes. Het orkest Louis Swing Orchestra treedt op. De middag duurt van 14 tot 18 uur. De zaal gaat open vanaf 13.30 uur.

Op zondag 12 maart is om tien uur ’s morgens in de St. Petruskerk in Krommenie, een viering. Pastor Matthé Bruijns gaat voor. De leden zullen stilstaan bij het verleden en spreekt de hoop uit op de toekomst. Vanaf ongeveer 11.15 uur tot 13 uur is er een informeel samenzijn in de ontmoetingsruimte van de kerk. Na de koffie of thee wil het bestuur het glas heffen.