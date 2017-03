Kunst van burgemeester

Schilderij Ronny Vreeman Drinkende mannen op een terras in Griekenland.

ASSENDELFT - Burgemeester Ruud Vreeman en zijn vrouw Ronny hebben samen een kunstwerk gemaakt dat wordt geveild ten behoeve van Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft (Stonas).

Door Dorien Knijnenberg - 10-3-2017, 13:29 (Update 10-3-2017, 13:29)

Het gaat om een schilderij van drie drinkende mannen op een terras in Griekenland. Ruud Vreeman maakte de schets. Zijn vrouw Ronny maakte er een kleurrijk schilderij van van 70 bij 100 centimeter. Gisteren zijn de werken overhandigd aan Stonasvoorzitter Jan Nootebos. Tijdens de veiling op zaterdag 25 maart in het Wapen van Assendelft kunnen mensen bieden op zowel de schets als het schilderij. Ook worden er andere goederen en diensten per opbod verkocht. Stonas wil leefomstandigheden in ontwikkelingslanden verbeteren.