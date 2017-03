VHC Jongens neemt Haarlemse groothandel over

OOSTZAAN - Horecagroothandel VHC Jongens neemt per 1 april de activiteiten over van het Haarlemse horecabezorgbedrijf Vijzelaar.

Door Willemien Schenkeveld - 9-3-2017, 17:13 (Update 9-3-2017, 17:13)

De overname past in de groeistrategie van VHC Jongens, de grootste horecagroothandel in Noord-Holland.

De overname betreft zowel de activiteiten van de Haarlemse groothandel als de circa 20 personeelsleden.

Beide bedrijven begonnen als ooit melkboer in de Jordaan en groeiden via het leveren van snacks in de jaren zeventig uit tot een totaalleverancier aan de horeca. Vijzelaar zou volgend jaar 100 jaar bestaan.

Slagerij

Bij VHC Jongens werken ongeveer vierhonderd mensen, waarvan de helft in de Zaanstreek en de anderen meer in het noorden van de provincie. Jongens organiseert jaarlijks in Alkmaar de Noord-Hollandse horecavakbeurs.