Auto rijdt straks vlak langs de hoekvlag bij Saenden

Foto Pascal Fielmich Voorzitter Ron Rijkers van Saenden laat zien dat de nieuwe weg naar het huis van de familie Krijt straks direct langs de hoekvlag loopt.

WORMERVEER - Voetbalvereniging Saenden, gevestigd achter station Wormerveer, vreest de komst van een verbrede weg die langs een van de voetbalvelden komt te lopen. Voorzitter Ron Rijkers vertelt dat met name de hoekvlag van het veld in het geding is. ,,Als straks auto’s over de weg rijden, is het nemen van een hoekschop ondenkbaar. Spelers moeten eerst uitkijken voor het verkeer voordat ze de wedstrijd kunnen vervolgen.’’

Door Dorien Knijnenberg - 9-3-2017, 19:01 (Update 9-3-2017, 19:01)

De geplande verandering komt ten gunste van slechts één huis in natuurgebied Guisveld. De vierhonderd...