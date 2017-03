Toch Zaanse katten voor Wilders

Archieffoto ANP Geert Wilders is een kattenliefhebber, zoals blijkt uit een eerder bezoek aan een dierenasiel.

ZAANDAM - Geert Wilders kwam deze week niet naar het dierenasiel in Zaandam, maar hij heeft er nu toch twee katten vandaan. Zijn echtgenote heeft ze woensdag opgehaald.

Door redactie Zaa - 9-3-2017, 10:14 (Update 9-3-2017, 10:35)

Wilders maakte het nieuwtje donderdag bekend op het televisieprogramma Goedemorgen Nederland.

Voorzitter Louise Verra van de stichting Dierenzorg vertelt dat Wilders' echtgenote woensdag onder haar meisjesnaam naar het asiel is gekomen om twee katten uit te zoeken. ,,Het was hun initiatief en kwam voor ons onverwacht. Er was wel verteld dat hij tijdens zijn bezoek eventueel naar katten zou kijken, maar dit hadden we niet verwacht. Wij hebben er zelf met opzet onze mond over gehouden, om nog meer commotie te voorkomen.''

De PVV zou dinsdag naar Zaandam komen, maar de stichting Dierenzorg zegde het bezoek af, na een stroom negatieve en bedreigende reacties.

Omroep WNL zegt veel suggesties te krijgen voor namen voor de twee katten. Vooral Henk en Ingrid scoren hoog.