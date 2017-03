BewonersBedrijven stopt met beheer Poelenburcht in Zaandam

ZAANDAM - BewonersBedrijven Zaanstad (BBZ) stopt met het beheer van buurthuis De Poelenburcht in Zaandam. De gemeente Zaanstad neemt tijdelijk de exploitatie over totdat er een nieuwe partij is gevonden.

Door Van onze verslaggever - 8-3-2017, 17:26 (Update 8-3-2017, 17:26)

Reden hiervoor zijn de hoge kosten die met het beheer gemoeid gaan. ,,De Poelenburcht is een druk wijkcentrum maar ook met een stevige exploitatielast. Deze last neemt in de komende jaren mogelijk toe als er wellicht een nieuwe locatie wordt betrokken. Wij vinden het qua beschikbare inzet en middelen niet langer verantwoord om de exploitatie voort te zetten”, zegt Erwin Stam, voorzitter van BBZ.

De stichting wil zich volledig richten op haar activiteiten in Poelenburg.