College Zaanstad: ’Ouders regel leerlingenvervoer vaker zelf’

ZAANDAM - Het college van Zaanstad wil dat ouders van kinderen die, bijvoorbeeld vanwege een beperking, niet zelfstandig naar school kunnen het vervoer vaker zelf gaan regelen. Dit staat in de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer, die het college binnenkort voorlegt aan de raad.

Door Van onze verslaggever - 8-3-2017, 16:26 (Update 8-3-2017, 16:26)

Volgens het college is er in de nieuwe verordening meer ruimte voor maatwerk. ’Voortaan wordt in een ’keukentafelgesprek’ nog meer gekeken naar wat kinderen wél zelf kunnen in plaats van wat ze níet kunnen’, stellen zij.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding en dagbesteding van kinderen en volwassenen met een beperking.

Keukentafelgesprek

Zij krijgen vanaf dat moment elk jaar een zogenaamd keukentafelgesprek waarin de herindicatie wordt vastgesteld. Dit geldt voor dagbesteding, het persoonsgebonden budget (PGB) en dus ook voor het leerlingenvervoer.

De nieuwe verordening heeft twee uitgangspunten: zelfstandigheid van de leerling en dat ouders de begeleiding waar mogelijk zelf regelen.

’We willen dat kinderen waar mogelijk opgroeien tot zelfstandige burgers die kunnen participeren in de samenleving. Het reizen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer, indien nodig onder begeleiding van een volwassene, heeft de voorkeur boven aangepast vervoer met een busje. Het doel is dat de leerling waar mogelijk zelfstandig leert deelnemen aan de samenleving’, aldus het college.

Zaanstad zegt de mening van belanghebbenden te hebben meegenomen in het opstellen van het nieuwe beleid. Zij zijn de afgelopen maanden namelijk uitgenodigd om mee te praten tijdens een discussiebijeenkomst.

Planning

Als het nieuwe beleid rond het leerlingenvervoer wordt goedgekeurd door de gemeenteraad worden er vanaf het schooljaar 2017/2018 gesprekken ingepland met de aanvragers. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad zich over het nieuwe beleid gaat buigen.