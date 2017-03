Gewonde en veel schade bij ongeval met vrachtwagen op Knooppunt Zaandam

Foto’s: Mizzle Media Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Een auto en een vrachtwagen zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op Knooppunt Zaandam. Daarbij raakte een automobiliste gewond. Beide voertuigen konden niet meer verder.

Tijdens het invoegen van de A7 naar de A8 zag de automobiliste de vrachtwagen te laat en reed er tegenaan. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen stopte enkele honderden meters verder.

De oprit naar de A8 werd tijdelijk afgesloten voor verkeer om de ambulancedienst de ruimte te geven.

De auto is total loss en is afgesleept. Ook de vrachtwagen zal worden geborgen. Door de klap is de brandstoftank beschadigd en kan deze niet verder rijden.