Avond over overlast A8

KOOG AAN DE ZAAN - De SP nodigt bewoners rond de Coenbrug uit voor een bijeenkomst in buurthuis Het BrandtWeer in Koog aan de Zaan. Bezoekers kunnen zich uitspreken over de lawaai- en milieuoverlast die zij ervaren door de brug.

Door Van onze verslaggever - 8-3-2017, 15:46 (Update 8-3-2017, 16:15)

De SP beschrijft het geluid dat de brugklep maakt bij het sluiten als ’kaboem-kaboem’. Daarnaast wijst de partij erop dat de Coenweg in de toekomst mogelijk nog drukker wordt als er straks een nieuwe weg tussen de snelwegen A8 en A9 wordt aangelegd.

De nieuwe weg kan een aanzuigende werking op verkeer hebben. Bij de bijeenkomst zijn verschillende SP’ers aanwezig. De partij kondigt aan dat onder andere Kamerlid Eric Smaling, verschillende gemeenteraadsleden en een Statenlid van de partij zijn.

De avond begint om 19.30 uur.