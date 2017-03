Duo opgepakt voor drugshandel in Wormerveer

WORMERVEER - Een 22-jarige man uit Broek op Langedijk en een 21-jarige man uit Wormerveer zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt in Wormerveer. Ze worden verdacht van drugshandel.

Rond middernacht zag de politie twee mannen in een geparkeerde auto zitten met de koplampen aan. Bij een kentekencheck bleek de auto van een vrouw te zijn en niet van een man. De bestuurder kon desgevraagd geen identiteitsbewijs laten zien en wilde ook niet meewerken aan een fouillering. Hij werd in de boeien geslagen en alsnog gefouilleerd. Hierbij bleek dat hij een mes bij zich droeg.

De passagier kon zich ook niet legitimeren. Bij fouillering bleek hij een groot blok hash bij zich te hebben. Beide mannen beschikten ook over veel contant geld.

In de auto werd een zak met henneptoppen en benodigheden voor handel in drugs gevonden. Ook lagen er nog drie stukken zwaar illegaal vuurwerk, zogeheten cobra’s, in de auto.

De spullen zijn in beslag genomen. De twee mannen zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.